«Челси» в ближайшие часы свяжется с «Динамо», чтобы уладить проблемы с переходом Захаряна

«Челси» продолжает попытки оформить трансфер полузащитника Арсена Захаряна и ищет варианты гарантировать «Динамо» выплату денег. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшие часы запланировано прямое общение между представителями лондонского и московского клуба.
Ранее сообщалось, что «Челси» прислал в «Динамо» официальное предложение по трансферу 19-летнего футболиста за € 15 млн, которые прописаны у Захаряна в качестве отступных. Все стороны были готовы к осуществлению сделки, однако проблема возникла в выплате этой суммы из-за британских санкций.
В нынешнем сезоне Захарян в шести матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) забил гол и отдал две результативные передачи.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
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