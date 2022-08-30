Зиньковский — о переходе в «Спартак»: почувствовал облегчение и радость. Давно ждал этого

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал об эмоциях, которые испытал после получения предложения от красно-белых. Также футболист вспомнил историю, как его не взяли в «Спартак» в детстве из-за маленького роста.

«Как отреагировал на предложение от «Спартака»? Отчасти я, конечно, был приятно удивлён. С другой стороны — понимал, что приглашения от хороших клубов уже давно где-то рядом. Когда пришло официальное предложение от «Спартака», почувствовал облегчение и сильную радость. Я давно надеялся и ждал этого.

Получилась особенная история — с учётом того, что мой дедушка был болельщиком «Спартака». Хотя папа снова вспоминал ту историю с пятисекундным просмотром в академии, когда меня не взяли. Шутил, что такое нельзя забыть.

Мы были в Москве и узнавали про просмотры в ведущих академиях. В один из дней приехали в «Спартак», отец спрашивал про возможность просмотра. На меня посмотрели и сразу сказали: «Ниже 170 сантиметров не рассматриваем». Всё закончилось очень быстро.

Часто говорят: маленький, но юркий. Думаю, мне эта характеристика отлично подходит», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».