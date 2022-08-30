Зиньковский: я никогда не болел за российские клубы, больше следил за европейским футболом

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский признался, что никогда не болел за российские команды и предпочитал следить за европейским футболом. Также футболист предположил, что его дедушке было бы очень приятно видеть его в стане красно-белых.

«Дедушка следил за каждым туром. Помню, мы смотрели все матчи «Спартака» и ЦСКА — главных московских команд. Думаю, сейчас ему было бы очень приятно увидеть меня в красно-белой форме.

Но сам я никогда не болел за российские команды, больше старался следить за европейским футболом — «Реалом», «Манчестером» и так далее. Бабушка в то время возмущалась: «Да зачем этот ваш футбол нужен?!» — и просила выключить. Зато сейчас научилась пользоваться интернетом и следит за моей игрой. Специально для этого купили ей компьютер», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».