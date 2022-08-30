Зиньковский: «Спартак» своей игрой постарается добиться поддержки, а не критики от фанатов

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что красно-белые нуждаются в поддержке фанатов и постараются добиться её своей игрой. Также футболист подчеркнул, что наставник московской команды Гильермо Абаскаль отдаёт предпочтение атакующему футболу.
«Абаскаль – мой первый зарубежный тренер? У меня ещё был Миодраг Божович. Но он уже столько лет провёл в России, что иностранцем его действительно сложно назвать. Могу отметить, что и Божович, и Осинькин, и сейчас Абаскаль отдают предпочтение комбинационному, атакующему футболу. То есть все мои последние тренеры, несмотря на личные особенности, похожи в видении стиля игры. Мне это очень импонирует! Как и всей нашей команде, поэтому мы продолжим работать, впитывать идеи тренерского штаба.
Хотел бы попросить болельщиков и дальше поддерживать и ребят, и тренерский штаб, потому что в «Спартаке» это особенно важно. Даже больше, чем в других командах. Мы своей игрой постараемся добиться того, чтобы нас поддерживали, а не критиковали», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».
- 30 августа 2022
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