Безруков стал футболистом «Рубина»

Полузащитник «Нефтехимика» Руслан Безруков перешёл в «Рубин». Об этом сообщается на сайте казанской команды. Соглашение с 20-летним футболистом подписано на четыре года.

Безруков — воспитанник клуба «Новошахтинск». В 2019 году он оказался в структуре «Ростова», а позднее — ростовского СКА. С июля 2022 года полузащитник играл за «Нефтехимик», в составе которого в семи матчах не отметился результативными действиями.

«Рубин» по итогам сезона-2021/2022 вылетел из Российской Премьер-Лиги впервые за два десятилетия. В нынешнем сезоне команда Леонида Слуцкого в семи матчах набрала 12 очков и идёт в турнирной таблице Первой лиги на четвёртом месте.

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