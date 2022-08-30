Баженов: «Крылья» могут доставить проблемы. «Спартаку» нужно сыграть на 100%

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в рамках 1-го тура пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».

Сегодня у «Спартака» будет ротация, ведь недавно играли в Воронеже. Возможно, что у кого-то есть минимальные болячки. Зиньковский получил травму. Думаю, что «Спартак» не откажется от своей игры и будет доминировать, несмотря на то кто будет на поле. У «Крыльев» тоже свои трудности и проблемы. Команда очень самобытная и молодая. В любом матче могут доставить проблемы. «Спартаку» нужно сыграть на 100%. На данный момент — «Спартак» фаворит, даже если будет ротация», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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