Баженов: «Крылья» могут доставить проблемы. «Спартаку» нужно сыграть на 100%

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в рамках 1-го тура пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».
Сегодня у «Спартака» будет ротация, ведь недавно играли в Воронеже. Возможно, что у кого-то есть минимальные болячки. Зиньковский получил травму. Думаю, что «Спартак» не откажется от своей игры и будет доминировать, несмотря на то кто будет на поле. У «Крыльев» тоже свои трудности и проблемы. Команда очень самобытная и молодая. В любом матче могут доставить проблемы. «Спартаку» нужно сыграть на 100%. На данный момент — «Спартак» фаворит, даже если будет ротация», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
- 30 августа 2022
-
16:10
-
16:01
-
15:53
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:32
-
15:24
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:53
-
14:49
-
14:49
-
14:30
-
14:28
-
14:27
-
14:17
-
14:15
-
14:04
-
14:04
-
14:03
-
14:00
-
13:49
-
13:42
-
13:33
-
13:26
-
13:20
-
13:20
-
13:20
-
13:14
-
13:14
-
13:08
-
13:08
-
13:03