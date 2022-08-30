«Крылья Советов» анонсировали матч со «Спартаком» афишей сериала «Бывшие»

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» в телеграм-канале опубликовала анонс к матчу 1-го тура Фонбет Кубка России со «Спартаком» через афишу сериала «Бывшие», разместив на постере экс-игроков московской и самарских команд. Ранее пресс-служба «Спартака» анонсировала матч в стилистике сериала «Друзья».

Напомним, в составе «Спартака» выступает четыре бывших футболиста «Крыльев Советов». Это Никита Чернов, Антон Зиньковский, Александр Соболев и Данил Пруцев. За самарскую команду играют экс-спартаковцы Илья Гапонов, Максим Глушенков, а также Владислав Шитов, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 30 августа. Начало — 19:00 мск.

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