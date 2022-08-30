Дмитрий Тарасов: нынешний «Локомотив» — это трагедия

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался о нынешних результатах железнодорожников и выступил против идеи введения Fan ID. По словам футболиста, нынешний «Локо» — это трагедия, а все вопросы должны быть адресованы руководству клуба.

«Нынешний «Локомотив» — трагедия? Когда я был в команде, много раз менялось руководство, поэтому, когда нет результата, как сейчас, нужно что-то менять в клубе. Всю систему. Склоняюсь к тому, что нынешний «Локо» — это трагедия. Вопросы к руководству, надо что-то менять, раз такой результат. Эта команда должна быть всегда в тройке.

Как отношусь к Fan ID? Я из прошлого поколения, когда были драки на трибунах и ещё что-то. Сам сталкивался с драками: когда шёл в школу в спартаковском шарфе и шапке, меня били. Я за то, чтобы были болельщики на трибунах. Поэтому склоняюсь к тому, что не поддерживаю решение о введении Fan ID», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».