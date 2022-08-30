Массимо Каррера: Кубок России — такой же важный турнир. «Спартак» должен выигрывать всё

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что московская команда сможет выиграть Фонбет Кубок России дважды.

«Спартак» должен выигрывать всё. Кубок России такой же важный турнир, как и чемпионат. Уверен, «Спартак» может выиграть Кубок России дважды», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В финале прошлого Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1. Защиту титула команда Гильермо Абаскаля начнёт с матча с самарскими «Крыльями Советов», который состоится сегодня, 30 августа. Начало игры на «Открытие Банк Арене» — 19:00 мск.

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