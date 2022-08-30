Мостовой: жду голов от «Спартака» и «Крыльев»: уровень чемпионата упал, забивают пачками

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого матча группового этапа Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов».
«Главный вопрос кубкового матча «Спартака»: будет ли проведена ротация состава? Ведь в выходные у «Спартака» матч с «Зенитом». Команде из Санкт-Петербурга можно задать такой же вопрос, но у них скамейка длинная и они могут поставить кого угодно и куда угодно. Поэтому будут ли выставлять того же Промеса или ещё кого-то — это главная интрига.
«Спартак» небольшой фаворит в матче с «Крыльями Советов» за счёт своего поля, хорошего настроения, куража. Самарцы тоже весёлая команда, поэтому я ожидаю голы. Тем более они сейчас идут пачками, ведь уровень нашего чемпионата упал, допускаются катастрофические ошибки. Технико-тактические ошибки — это просто кошмар, и именно поэтому такая большая результативность», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 30 августа 2022
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