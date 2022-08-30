Кечинов: «Спартак» набрал приличный ход, но «Крылья Советов» — играющая команда

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча команды в 1-м туре Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».

«Сегодня нас ожидает интересный матч двух играющих команд. «Спартак» набрал приличный ход. Играет красиво, зрелищно и результативно. У Самары тоже интересная и играющая команда, даже несмотря на то что ушли Зиньковский и Сарвели. «Крылья» стараются играть в свою игру. У них интересные и молодые футболисты.



Ротация? Конечно, сегодня будут играть те игроки, которые получают мало игровой практики. Кто играет больше, наверное, получат отдых перед «Зенитом», чтобы не дай бог не получить травму», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» на «Открытие Банк Арене» начнётся в 19:00 мск.

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