Кечинов: «Спартак» набрал приличный ход, но «Крылья Советов» — играющая команда

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча команды в 1-м туре Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».
«Сегодня нас ожидает интересный матч двух играющих команд. «Спартак» набрал приличный ход. Играет красиво, зрелищно и результативно. У Самары тоже интересная и играющая команда, даже несмотря на то что ушли Зиньковский и Сарвели. «Крылья» стараются играть в свою игру. У них интересные и молодые футболисты.
Ротация? Конечно, сегодня будут играть те игроки, которые получают мало игровой практики. Кто играет больше, наверное, получат отдых перед «Зенитом», чтобы не дай бог не получить травму», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч «Спартак» — «Крылья Советов» на «Открытие Банк Арене» начнётся в 19:00 мск.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
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