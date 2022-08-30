Хаджи: «Спартак» не должен играть с «Крыльями» вторым составом. Кубок — хороший титул

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча команды в 1-м туре Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».

«Думаю, самарцы выйдут основным составом на кубковый матч со «Спартаком». Красно-белые не должны играть вторым составом, потому что Кубок — хороший титул в нашем футболе. «Спартак» один Кубок выиграл, надо продолжать в том же духе. Несмотря на то что в выходные у красно-белых игра с «Зенитом», к кубковому матчу надо подойти тоже серьёзно. Будем надеяться на лучший результат для «Спартака». Но ни в коем случае нельзя терять ту игру, которую «Спартак» немного наладил», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 30 августа. Игра на «Открытие Банк Арене» начнётся в 19:00 мск.