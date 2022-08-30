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Зиньковский: «Спартаку» важно снова выдать победную серию, как до дерби с «Динамо»

Зиньковский: «Спартаку» важно снова выдать победную серию, как до дерби с «Динамо»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как команда отреагировала на поражение в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1). По словам футболиста, красно-белым важно вернуться к победной серии.

«Как команда отреагировала на первое поражение в сезоне? Мы профессионалы. Поражения случаются у всех, и не нужно на них зацикливаться. Впереди тяжёлый отрезок, нужно просто набирать очки, биться друг за друга и при этом показывать хороший футбол. Важно снова выдать победную серию, как до дерби с «Динамо», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».

Напомним, «Спартак» набрал 16 очков в семи матчах Российской Премьер-Лиги и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (17).

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