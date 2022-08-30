Игорь Осинькин рассказал о проблемах «Крыльев Советов» перед матчем со «Спартаком» в Кубке

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о проблемах самарской команды в преддверии первого матча группового этапа Кубка России со «Спартаком». Игра состоится сегодня, 30 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Организационно 1 сентября сложно только с билетами. Если берём все переезды и перелёты, то сложно играть со «Спартаком» на третий день после выезда в Грозный. Также у нас есть дисквалифицированные игроки, которые не смогут нам помочь в этом матче. В сумме накопилось достаточно много проблем. Но ничего страшного. Обычная подготовка к матчу», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.