Клопп — о трансферных планах «Ливерпуля» до закрытия окна: я готов рискнуть ещё немного

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансферных планах клуба до закрытия летнего окна. Специалист отметил, что клубу необходим полузащитник, и владельцы «Ливерпуля» выразили свою поддержку в этом вопросе.
«Конечно, я доволен поддержкой со стороны владельцев клуба. Но так было постоянно. Всегда ли легко находить контакт? Нет. Обсуждаем ли мы такие вещи публично? Нет, так зачем начинать сейчас?
Скажу так, я готов рискнуть ещё немного, но решение остаётся не за мной. Я хочу пробовать, пока кто-нибудь не скажет, что нам это не по зубам. Я ни на секунду не оглядываюсь назад. Давайте начнём с этого, давайте сделаем что-то особенное из этой команды, отличной команды. У нас были некоторые проблемы, но мы действительно стараемся выжать максимум из этого сезона. Вот и всё», — приводит слова Клоппа Goal.com.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 30 августа 2022
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