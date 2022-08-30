Клопп — о трансферных планах «Ливерпуля» до закрытия окна: я готов рискнуть ещё немного

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансферных планах клуба до закрытия летнего окна. Специалист отметил, что клубу необходим полузащитник, и владельцы «Ливерпуля» выразили свою поддержку в этом вопросе.



«Конечно, я доволен поддержкой со стороны владельцев клуба. Но так было постоянно. Всегда ли легко находить контакт? Нет. Обсуждаем ли мы такие вещи публично? Нет, так зачем начинать сейчас?



Скажу так, я готов рискнуть ещё немного, но решение остаётся не за мной. Я хочу пробовать, пока кто-нибудь не скажет, что нам это не по зубам. Я ни на секунду не оглядываюсь назад. Давайте начнём с этого, давайте сделаем что-то особенное из этой команды, отличной команды. У нас были некоторые проблемы, но мы действительно стараемся выжать максимум из этого сезона. Вот и всё», — приводит слова Клоппа Goal.com.

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