Spartak CityFootball проведёт дни открытых дверей

Центры начальной и старшей возрастной подготовки Spartak CityFootball объявляют набор детей в возрасте от 3 до 14 лет, а также приглашают на дни открытых дверей, которые пройдут 4, 10 и 11 сентября 2022 года.

Spartak CityFootball Academy — совместный проект ФК «Спартак-Москва», академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и CityFootball, который уже шестой год готовит детей по высоким футбольным стандартам. По итогам шести лет совместной работы, по вертикали подготовки – из центров Spartak CityFootball в академию «Спартак» им. Ф.Ф.Черенкова проследовало множество юных футболистов.



Каждый ученик Spartak CityFootball, помимо групповых занятий, может дополнительно посещать тренировки на развитие техники, гибкости, а также участвовать в детской лиге и заниматься индивидуально с тренером.



Дни открытых дверей пройдут в каждом из центров Spartak CityFootball:

на Тушинской – для детей 2011–2019 годов рождения;

на Тульской – 2009–2014 гг. р.;

в Сокольниках – 2009–2019 гг. р.

Для участия в дне открытых дверей необходимо предварительно пройти электронную регистрацию на сайте, а в день мероприятия иметь при себе медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом и спортивную форму. По итогам посещения дней открытых дверей можно будет получить рекомендацию тренеров и подобрать группу соответствующего уровня подготовки.