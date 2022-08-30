Осинькин: может, задействуем Пиняева в ближайших матчах. Надо понять — в какой он форме

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии здоровья полузащитника самарцев Сергея Пиняева. Ранее на тренировке команды хавбеку стало плохо, врачи диагностировали у него заболевание пневмоторакс.
«Пиняев провёл с командой первую тренировку. Мы хотели бы поскорее вернуть его в игровой ритм. Но всё-таки ещё слишком мало времени прошло, несмотря на то что в Москве Сергей тренировался под наблюдением врачей, которые проводят реабилитацию.
Для полной готовности нужно работать с командой – надо чуть больше времени. Увидим его во второй половине сентября? Скажу, что со «Спартаком» его не будет. Посмотрим. Может быть, уже в ближайших матчах мы его задействуем. Нам самим ещё надо понять — в какой он форме. Обычно Сергей быстро её набирал. Сейчас же ситуация для него новая», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 30 августа 2022
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