Матч 8-го тура «Спартак» — «Зенит» покажут на большом экране

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится 4 сентября, встретятся лидеры РПЛ: московский «Спартак» и петербургский «Зенит».



Смогут ли красно-белые взять реванш за поражение в Суперкубке? Дерби двух столиц можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино». Трансляция матча начнётся 4 сентября в 20:00 мск. Билеты можно приобрести на сайте кинотеатров.