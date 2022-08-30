Матч 8-го тура «Спартак» — «Зенит» покажут на большом экране
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В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится 4 сентября, встретятся лидеры РПЛ: московский «Спартак» и петербургский «Зенит».
Смогут ли красно-белые взять реванш за поражение в Суперкубке? Дерби двух столиц можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино». Трансляция матча начнётся 4 сентября в 20:00 мск. Билеты можно приобрести на сайте кинотеатров.
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