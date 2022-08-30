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Одриосола может вернуться в «Реал Сосьедад» из мадридского «Реала»

Одриосола может вернуться в «Реал Сосьедад» из мадридского «Реала»
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26-летний защитник Альваро Одриосола хочет уйти из мадридского «Реала» и подписать контракт с клубом «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна, сообщает AS.

Футболист является воспитанником баскской команды и выступал за неё до перехода в стан «сливочных» летом 2018 года. Спортивный директор «Реала Сосьедад» Роберто Олабе отправился в Мадрид со своим помощником Эриком Бретосом, чтобы договориться со столичным «Реалом» об условиях возможной аренды Одриосолы до конца сезона.

Этим летом мадридцы выставили защитника на трансфер. В прошлом сезоне Одриосола выступал в аренде в итальянской «Фиорентине», а в сезоне-2020/2021 — в мюнхенской «Баварии». За «Реал» Мадрид он провёл 43 матча, забил три мяча и отдал 10 голевых передач.

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