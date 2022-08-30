В «Оренбурге» подтвердили, что «Зенит» просит перенести матч 9-го тура с 11 на 10 сентября
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Директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о просьбе петербургского «Зенита» перенести матч 9-го тура.
«Да, мы получили письмо от «Зенита» с просьбой о переносе матча с 11 сентября на 10-е. Но больше ничего не произошло — пока всё осталось как есть», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет перенести игру в связи с выступлением в Кубке России и матчем с московским «Динамо» 17 сентября.
После семи сыгранных туров сине-бело-голубые с 17 очками возглавляют турнирную таблицу РПЛ. «Оренбург», набравший шесть, идёт 12-м. В следующем, 8-м, туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет с московским «Спартаком», а команда с Урала — с «Химками».
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