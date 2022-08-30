Осинькин ответил, нет ли ощущения, что «Крылья» больше не играют в привлекательный футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о привлекательности футбола самарской команды.
«То, что «Крылья» больше не играют в симпатичный и привлекательный футбол, — это журналистские штампы. Я — тренер. Хочу каждый день делать команду лучше. Прошлое уже не вернуть. То, что есть сейчас, – нужно улучшать. Для любой команды и любого футболиста всё это должно быть самым главным.
У нас была неудачная серия. Но если вы внимательно следили за играми, то мы во всех могли выигрывать — кроме «Зенита». Мы могли набрать не три очка за четыре матча, а гораздо больше. Так бывает. В игре с «Ахматом» были хорошие отрезки — причём лучшие из них были, когда мы играли 11 на 11. Но говорить, что всё было бы так же, не будь удаления у соперника, — глупо. Очень сложный матч. В Грозном без определённого везения выиграть очень сложно. Например, «Спартак» и «Зенит» потеряли там очки», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 30 августа 2022
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