Осинькин: ротация на матч со «Спартаком» связана с перелётом из Грозного и травмами
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил выбор состава на первый матч Фонбет Кубка России со «Спартаком». Матч между самарцами и москвичами открывает розыгрыш нового Кубка России.
«Серьёзная ротация в составе «Крыльев» связана с перелётом из Грозного и травмами игроков. Мы готовились к тому, что у «Спартака» есть преимущество в скорости, но за эти три дня мы готовились к этому, попробуем сделать так, чтобы нивелировать это преимущество. Думаю, игра будет весёлой для зрителей. Мы не собираемся отсиживаться в защите ради ничьей», — цитирует Осинькина пресс-служба клуба.
Напомним, «Спартак» являются действующим обладателем Кубка России. В финале турнира сезона-2021/2022 красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1.
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