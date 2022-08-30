Осинькин: ротация на матч со «Спартаком» связана с перелётом из Грозного и травмами

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил выбор состава на первый матч Фонбет Кубка России со «Спартаком». Матч между самарцами и москвичами открывает розыгрыш нового Кубка России.

«Серьёзная ротация в составе «Крыльев» связана с перелётом из Грозного и травмами игроков. Мы готовились к тому, что у «Спартака» есть преимущество в скорости, но за эти три дня мы готовились к этому, попробуем сделать так, чтобы нивелировать это преимущество. Думаю, игра будет весёлой для зрителей. Мы не собираемся отсиживаться в защите ради ничьей», — цитирует Осинькина пресс-служба клуба.

Напомним, «Спартак» являются действующим обладателем Кубка России. В финале турнира сезона-2021/2022 красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1.