Антон Зиньковский: с рукой всё нормально. Вернусь на поле через пару недель
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о состоянии своего здоровья. Он получил травму в матче 7-го тура РПЛ с «Факелом», который завершился со счётом 4:1 в пользу красно-белых.
«Рука нормально. Когда на поле? Через пару недель», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня команда Гильермо Абаскаля открывает новый розыгрыш Кубка России противостоянием с «Крыльями Советов», за которые ранее выступал хавбек.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Зиньковский провёл семь матчей, в которых отметился одним забитым голом. В рамках предсезонных игр Зиньковский в восьми матчах отметился пятью голами и одной голевой передачей. На данный момент москвичи занимают второе место в РПЛ.
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