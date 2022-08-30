«Бавария» продала перспективного нападающего в «Болонью»

Нидерландский нападающий Джошуа Зиркзее перешёл в итальянскую «Болонью» из мюнхенской «Баварии», сообщает официальный сайт красно-синих.

Контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026. По данным итальянского журналиста Николо Скиры, вместе с бонусами сумма трансфера составила € 10 млн.

Прошлый сезон 21-летний Зиркзее провёл в аренде в бельгийском «Андерлехте», принял участие в 47 матчах, забил 18 мячей и отдал 13 голевых передач. За мюнхенцев форвард провёл в общей сложности 17 игр, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Зиркзее является игроком сборной Нидерландов до 21 года.

В трёх турах нового сезона Серии А «Болонья» набрала одно очко. Следующий матч красно-синие проведут с «Салернитаной».