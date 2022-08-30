«Бавария» продала перспективного нападающего в «Болонью»
Поделиться
Нидерландский нападающий Джошуа Зиркзее перешёл в итальянскую «Болонью» из мюнхенской «Баварии», сообщает официальный сайт красно-синих.
Контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026. По данным итальянского журналиста Николо Скиры, вместе с бонусами сумма трансфера составила € 10 млн.
Прошлый сезон 21-летний Зиркзее провёл в аренде в бельгийском «Андерлехте», принял участие в 47 матчах, забил 18 мячей и отдал 13 голевых передач. За мюнхенцев форвард провёл в общей сложности 17 игр, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Зиркзее является игроком сборной Нидерландов до 21 года.
В трёх турах нового сезона Серии А «Болонья» набрала одно очко. Следующий матч красно-синие проведут с «Салернитаной».
Новость по теме«Бавария» включилась в гонку за трансфер Френки де Йонга
Комментарии
- 30 августа 2022
-
19:15
-
19:04
-
18:52
-
18:45
-
18:44
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:13
-
18:12
-
18:06
-
18:06
-
18:02
-
17:50
-
17:44
-
17:42
-
17:39
-
17:30
-
17:27
-
17:22
-
17:10
-
16:50
-
16:44
-
16:28
-
16:28
-
16:19
-
16:10
-
16:01
-
15:53
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:32
-
15:24
Партнерский контент