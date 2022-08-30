Осинькин: у Захаряна есть всё, чтобы заиграть в «Челси». Но с ходу сложно пройти в основу

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
«Для оценки ситуации с Захаряном надо понимать — насколько футболист сам хочет туда поехать. Я слышал, что Арсен хочет уехать за границу. Если хочет, то уезжать в такой клуб, как «Челси», всегда очень престижно. Сначала «Челси» может отправить его в аренду. Многие английские клубы покупают лучших футболистов и дают пройти им определённую подготовку перед тем, как оставить в клубе. Захарян — молодой и перспективный, но с ходу очень трудно пройти в основу «Челси». У него действительно есть всё, чтобы заиграть. Если этот трансфер произойдёт, то руководители «Челси» должны решать: остаться ли ему в клубе и быть игроком ротации или через какие-то другие клубы пройти адаптацию, чтобы быть готовым к «Челси». Это очень серьёзный вопрос.
Я буду рад за любых футболистов, которые будут переходить в такие большие клубы. В таком случае у нас будет возможность поболеть за наших игроков в больших чемпионатах», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 30 августа 2022
-
20:44
-
20:27
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:13
-
20:02
-
20:01
-
19:55
-
19:47
-
19:41
-
19:31
-
19:25
-
19:25
-
19:15
-
19:04
-
18:52
-
18:45
-
18:44
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:13
-
18:12
-
18:06
-
18:06
-
18:02
-
17:50
-
17:44
-
17:42
-
17:39
-
17:30
-
17:27
-
17:22