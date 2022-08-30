Соболев не забил пенальти в матче с «Крыльями Советов»

Сегодня, 30 августа, в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу встречаются «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Матч стартовал в 19:00 мск на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию этой игры.
На 19-й минуте в ворота самарской команды за фол вратаря Богдана Овсянникова на полузащитнике «Спартака» Михаиле Игнатове был назначен пенальти. Подошедший к «точке» форвард красно-белых Александр Соболев 11-метровый не реализовал — голкипер «Крыльев» отбил мяч.
На встрече работает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Главный тренер «Спартака» — Гильермо Абаскаль, «Крыльев Советов» — Игорь Осинькин.
Напомним, «Спартак» является действующим обладателем Кубка России. В финале турнира сезона-2021/2022 красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1.
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