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Максим Елеев покинул ЦСКА

Максим Елеев покинул ЦСКА
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Защитник ЦСКА Максим Елеев стал игроком липецкого «Металлурга». Об этом сообщает пресс-служба красно-синих. Липецкий клуб выступает во Второй лиге, главный тренер команды — Сергей Первушин.

Елеев подписал с «Металлургом» двухлетний контракт. Соглашение предусматривает опцию обратного выкупа трансфера футболиста. В составе ЦСКА Елеев провёл один матч в 2019 году. В структуре армейцев Максим дебютировал в основном составе в кубковом матче в сезоне-2019/2020 с «Аланией» во Владикавказе.

Сезон-2020/2021 защитник на правах аренды начал в составе «Акрона», затем перешёл в красноярский «Енисей». В прошлом году выступал за пермский «Амкар». В новом клубе защитник будет выступать под вторым номером. В своей группе Второй лиги липчане занимают четвёртое место.

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