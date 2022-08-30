Арбитр Федотов: Иванов устроил цирк — придумал пенальти для «Спартака»

Российский арбитр Игорь Федотов оценил действия судьи Сергея Иванова, работающего на матче Кубка России между «Спартаком» и «Крыльями Советов». На 19-й минуте рефери Иванов назначил пенальти в ворота самарцев, после просмотра видеоповтора он подтвердил своё решение.

«Иванов придумал пенальти для «Спартака»: фола там не было. Игнатов пробрасывал мяч, перепрыгивал через вратаря и потом ногой сам зацепился за его локоть. Следовало назначить свободный удар и показать игроку хозяев карточку за симуляцию. Но Иванов устроил цирк – видимо, маловато посидел без работы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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