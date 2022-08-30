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«У 2DROTS 10 человек в обороне играли». Колыванов — о победе «Текстильщика» в Кубке

«У 2DROTS 10 человек в обороне играли». Колыванов — о победе «Текстильщика» в Кубке
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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал результат матча 1/128 финала Кубка России с 2DROTS (1:1, 5:3 — по пенальти).

«В первом тайме мы неплохо играли, создавали моменты. Перед игрой говорили, что 2DROTS неплохо исполняют стандарты: угловые, штрафные, свободные. Мы за это больше переживали. В перерыве мы сделали замены, создали три-четыре момента — один из них забили. Непросто играть с такими командами, у них настрой на позитив — бегут, стараются, упираются, причём у них 10 человек в обороне играли. Такие команды очень сложно вскрыть. Когда соперник чуть раскрывался, мы сразу создавали момент. Но по пенальти «Текстильщик» выиграл, футбольный бог оказался на нашей стороне.

Пенальти — это лотерея. Карпук не хотел бить пенальти. Но я ему сказал: «Мы же не финал Лиги чемпионов играем, это кубковый матч, поэтому пойдёшь пятым бить». Пятого пенальти не было, но точку в матче он поставил, забив решающий 11-метровый», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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