«Динамо» анонсировало трансфер Николаса Маричала

Пресс-служба «Динамо» в своём телеграм-канале анонсировала трансфер защитника «Насьонала» Николаса Маричала.

В ролике, анонсирующем трансфер уругвайца, бело-голубые вставили фотографии Эдена Карцева и Ильи Самошникова, переходы которых в московский клуб сорвались. Карцев не стал игроком бело-голубых из-за трудностей с переводом средств, Самошников не пополнил команду Славиши Йокановича, предположительно, из-за проблем с медицинским осмотром.

Напомним, Маричал является воспитанником «Насьоналя». Он дебютировал во взрослом футболе лишь в январе 2021 года. С тех пор Николас провёл за клуб 64 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив 13 предупреждений и одну красную карточку.