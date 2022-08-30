Защитник уругвайского «Насьоналя» Николас Маричал перешёл в «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Уругвайский защитник подписал контракт с бело-голубыми до конца сезона-2026/2027.

В «Динамо» Маричал будет выступать под номером 18. За полтора года в основной команде «Насьоналя» он провёл 65 матчей и помог ей выиграть чемпионат и Суперкубок Уругвая. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока обороны в € 4 млн.

Ранее агент игрока сообщил, что на него претендовало не только «Динамо», но и такие испанские клубы, как «Мальорка», «Жирона», «Эспаньол». Также был интерес от итальянских и бельгийских команд. В летнее трансферное окно команду Славиши Йокановича пополнил парагвайский центральный защитник Роберто Фернандес.