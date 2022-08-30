Николас Маричал перешёл в «Динамо»
Поделиться
Защитник уругвайского «Насьоналя» Николас Маричал перешёл в «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Уругвайский защитник подписал контракт с бело-голубыми до конца сезона-2026/2027.
В «Динамо» Маричал будет выступать под номером 18. За полтора года в основной команде «Насьоналя» он провёл 65 матчей и помог ей выиграть чемпионат и Суперкубок Уругвая. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока обороны в € 4 млн.
Ранее агент игрока сообщил, что на него претендовало не только «Динамо», но и такие испанские клубы, как «Мальорка», «Жирона», «Эспаньол». Также был интерес от итальянских и бельгийских команд. В летнее трансферное окно команду Славиши Йокановича пополнил парагвайский центральный защитник Роберто Фернандес.
Комментарии
- 30 августа 2022
-
20:46
-
20:44
-
20:27
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:13
-
20:02
-
20:01
-
19:55
-
19:47
-
19:41
-
19:31
-
19:25
-
19:25
-
19:15
-
19:04
-
18:52
-
18:45
-
18:44
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:13
-
18:12
-
18:06
-
18:06
-
18:02
-
17:50
-
17:44
-
17:42
-
17:39
-
17:30
-
17:27
Партнерский контент