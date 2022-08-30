Игорь Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды в матче со «Спартаком» (0:1).
«Отложил отпечаток предыдущий матч, который был сложным. Учитывая неглубокую скамейку, пришлось варьировать состав. Сегодня были и дебютанты, люди, которые выходили на замену в первый раз. Сделали всё, что могли, хотя «Спартак» был сильнее. Но на очки могли претендовать.
В какой-то мере кто-то, может, экономил силы. Но это, скорее, результат того, что игра на третий день. Не скажу, что мы выходили играть за третье место. Ощущение товарищеского матча? Такие матчи в плане энергозатратности намного сложнее: меньше свистков, пауз. Был сложный матч, высокая температура. Лидеры этот матч пропускали, поэтому яркости не хватило», – передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 30 августа 2022
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