Форвард «Спартака» Николсон: что сделаю с «Зенитом»? Они проиграют!
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон после матча группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 с самарскими «Крыльями Советов» (1:0) высказался о предстоящей встрече с санкт-петербургским «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге.
«Что сделаю с «Зенитом»? Они проиграют!» — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» — «Зенит» состоится 4 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Санкт-петербургский «Зенит» в семи матчах набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Спартак» (16) — на втором месте. Действующий чемпион страны — «Зенит».
Комментарии
- 30 августа 2022
-
22:19
-
22:17
-
22:08
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:46
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:37
-
21:34
-
21:30
-
21:27
-
21:27
-
21:27
-
21:20
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:08
-
21:01
-
20:58
-
20:46
-
20:44
-
20:27
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:13
-
20:02
-
20:01
Партнерский контент