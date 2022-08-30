Форвард «Спартака» Николсон: что сделаю с «Зенитом»? Они проиграют!

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон после матча группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 с самарскими «Крыльями Советов» (1:0) высказался о предстоящей встрече с санкт-петербургским «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге.

«Что сделаю с «Зенитом»? Они проиграют!» — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» — «Зенит» состоится 4 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Санкт-петербургский «Зенит» в семи матчах набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Спартак» (16) — на втором месте. Действующий чемпион страны — «Зенит».