«Милан» и «Сассуоло» не смогли забить в матче 4-го тура Серии А
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Сегодня, 30 августа, в матче 4-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Сассуоло» принимал действующего чемпиона, «Милан». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Сассуоло и завершилась вничью — 0:0.
В середине первого тайма бельгийский полузащитник «Милана» Алексис Салемакерс в своей штрафной нарушил правила на защитнике «нероверди» Гиоргосе Кирьякопулосе. Однако нападающий хозяев Доменико Берарди не сумел реализовать поставленный за этот фол пенальти — удачно сыграл вратарь «россонери» Мик Меньян.
Италия - Серия А. 4-й тур
30 августа 2022, вторник. 19:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
0 : 0
Милан
Милан
Таким образом, после четырёх туров у «Сассуоло» пять очков, у «Милана» — восемь. В следующем матче «нероверди» сыграют с «Кремонезе», а «россонери» — в дерби с «Интером».
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