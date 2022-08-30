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Абаскаль высказался о победе «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» в Кубке

Абаскаль высказался о победе «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» в Кубке
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своих подопечных в первом матче Кубка России над «Крыльями Советов» (1:0). Победный гол забил Павел Мелёшин.

«Хочу поблагодарить команду за настрой. Недавно у нас был тяжелейший матч на выезде. С «Крыльями» команда вышла с желанием победить. Непросто играть с командой, которая закрывала пространство на своей половине поля. Приятно начинать турнир с победы. Должны были решать вопросы раньше, но три очка есть три очка», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Мелёшин отличился спустя 25 секунд после старта второй половины игры. Гол 18-летнего игрока стал единственным победным для красно-белых. В первом тайме Александр Соболев не реализовал пенальти.

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