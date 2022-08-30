Абаскаль объяснил, почему Мелёшин вышел в стартовом составе «Спартака» в Кубке

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как было принято решение поставить 18-летнего нападающего Павла Мелёшина в стартовый состав на матч Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).



«У нас не было двух игроков атаки: Николсона из-за дисквалификации и Зиньковского из-за травмы, поэтому решили дать шанс Мелёшину. Он провёл с нами шесть тренировок, доказал своим отношением, что готов помочь команде. Отправлял своего помощника смотреть его матчи вживую. После этого мы приняли решение доверить ему время в стартовом составе», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Победный мяч на 46-й минуте забил именно Мелёшин, это был его дебютный матч за основную команду «Спартака».