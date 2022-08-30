Чернов: все фанаты вместе, не ходят на игры, их можно понять

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу своей команды в первом матче Кубка России с «Крыльями Советов» (1:0).

«У всех были изменения: и у нас, и у них. Это нормально, дали практику. Когда больше матчей, это хорошо — всегда хочется играть с сильными, поэтому здорово, что с «Зенитом» сыграем, для болельщиков тоже хорошо. Те, кто мало играют, будут больше в Кубке играть. Завтра соберёмся и будем готовиться к «Зениту».



У «Зенита» очень много сильных игроков. И Малком, и другие ребята. Игра расставит всё на свои места, сможем ли мы закрыть Клаудиньо. Питерцы хорошо играют, идут в одном темпе с нами. Надо играть с должным настроем, тогда всё получится.

«Зенит» нас сильно разозлил матчем за Суперкубок. Мы должны доставить фанатам удовольствие. Хочется, чтобы болельщики получали драйв от игры, ходили на стадион. Но все фанаты вместе, не ходят на игры, их можно понять», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.