Кейта Бальде: «Спартак» сможет выиграть ещё один Кубок России

Новичок «Спартака» Кейта Бальде поделился впечатлениями от победы московской команды в матче группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов» (1:0).
«Важная победа. Да, «Спартак» сможет выиграть ещё один Кубок», — передаёт слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В первом тайме голов забито не было. Нападающий москвичей Александр Соболев на 19-й минуте не реализовал пенальти — вратарь «Крыльев» Богдан Овсянников отбил мяч. Однако уже спустя 25 секунд после старта второй половины игры единственный мяч во встрече забил 18-летний дебютант основной команды «Спартака» Павел Мелёшин.
Также в группу B попали «Зенит» и воронежский «Факел» — они проведут свой матч завтра, 31 августа. Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 мск.
- 30 августа 2022
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