Абаскаль сказал, что доволен Соболевым. Игрок не забил пенальти в матче с «Крыльями»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игровой стиль «Крыльев Советов», с которыми красно-белые встречались в матче Кубка России и одержали минимальную победу со счётом 1:0. Единственный гол забил 18-летний Павел Мелёшин.

«Доволен игрой команд, потому что опять сыграли против команды, которая играет достаточно в закрытый футбол. Сегодня ребята разрешали проблемы, которые доставлял соперник.



Что касается Соболева, я им доволен. Мы играем в три нападающих, у него широкий спектр функций. Он создаёт пространство для своих партнёров, выигрывает верховые единоборства. Даже если он не реализовал свои моменты, его вклад очень большой», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.