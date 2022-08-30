Абаскаль сказал, что доволен Соболевым. Игрок не забил пенальти в матче с «Крыльями»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игровой стиль «Крыльев Советов», с которыми красно-белые встречались в матче Кубка России и одержали минимальную победу со счётом 1:0. Единственный гол забил 18-летний Павел Мелёшин.
«Доволен игрой команд, потому что опять сыграли против команды, которая играет достаточно в закрытый футбол. Сегодня ребята разрешали проблемы, которые доставлял соперник.
Что касается Соболева, я им доволен. Мы играем в три нападающих, у него широкий спектр функций. Он создаёт пространство для своих партнёров, выигрывает верховые единоборства. Даже если он не реализовал свои моменты, его вклад очень большой», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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