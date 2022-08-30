Бальде: приехал в «Спартак», чтобы выигрывать титулы. Буду забивать много голов

Новичок «Спартака» Кейта Бальде после матча группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 с самарскими «Крыльями Советов» (1:0) рассказал о своих целях в московском клубе.

«Я приехал сюда, чтобы выигрывать титулы. Буду забивать много голов за «Спартак», — передаёт слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» объявил о переходе Бальде 26 августа. В прошлом сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также в течение своей карьеры Кейта играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», и за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».