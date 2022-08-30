Бальде: приехал в «Спартак», чтобы выигрывать титулы. Буду забивать много голов
Поделиться
Новичок «Спартака» Кейта Бальде после матча группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 с самарскими «Крыльями Советов» (1:0) рассказал о своих целях в московском клубе.
«Я приехал сюда, чтобы выигрывать титулы. Буду забивать много голов за «Спартак», — передаёт слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, «Спартак» объявил о переходе Бальде 26 августа. В прошлом сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также в течение своей карьеры Кейта играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», и за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».
Новость по темеКейта Бальде: «Спартак» сможет выиграть ещё один Кубок России
Комментарии
- 30 августа 2022
-
22:19
-
22:17
-
22:08
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:46
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:37
-
21:34
-
21:30
-
21:27
-
21:27
-
21:27
-
21:20
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:08
-
21:01
-
20:58
-
20:46
-
20:44
-
20:27
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:13
-
20:02
-
20:01
Партнерский контент