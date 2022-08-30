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Абаскаль: проблемы в реализации угловых? Мы забываем, что соперник тоже играет

Абаскаль: проблемы в реализации угловых? Мы забываем, что соперник тоже играет
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру своих подопечных во время стандартных положений.

«Официальные матчи никогда не могут быть тренировочными. Допустив осечку в таком матче, можно потерять игру. Тем более сегодня мы дали шанс футболистам, которые получали не так много игрового времени.

Проблемы в реализации стандартов и угловых? Мы забываем, что соперник тоже играет и противодействует. С «Факелом» нанесли семь ударов по воротам после стандартов. Завершение тоже важно, но как тренер я работаю над тем, чтобы команда создавала эти моменты. Мы доходим до ударов, забивать всегда невозможно. Будем продолжать работать над реализацией», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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