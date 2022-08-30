Абаскаль: проблемы в реализации угловых? Мы забываем, что соперник тоже играет

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру своих подопечных во время стандартных положений.

«Официальные матчи никогда не могут быть тренировочными. Допустив осечку в таком матче, можно потерять игру. Тем более сегодня мы дали шанс футболистам, которые получали не так много игрового времени.



Проблемы в реализации стандартов и угловых? Мы забываем, что соперник тоже играет и противодействует. С «Факелом» нанесли семь ударов по воротам после стандартов. Завершение тоже важно, но как тренер я работаю над тем, чтобы команда создавала эти моменты. Мы доходим до ударов, забивать всегда невозможно. Будем продолжать работать над реализацией», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.