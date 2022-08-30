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Литвинов: Мелёшин? Посмотрим, когда проставу сделает

Литвинов: Мелёшин? Посмотрим, когда проставу сделает
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов»

«Не забили пенальти, могли раньше всё решить. Но выиграли — всё хорошо. Это нормально, что Соболев не забил, было заметно, что на поле он переживал, но поддержим его.

Мелёшин? Посмотрим, когда проставу сделает. Я его знал, конечно. Выглядит уверенно, спокойно вышел. Это лучший бомбардир ЮФЛ. Сейчас нет прослойки в виде «Спартак-2», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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