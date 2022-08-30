Абаскаль предположил, когда Селихов вернётся к тренировкам «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль предположил, когда голкипер Александр Селихов вернётся к тренировкам красно-белых.

«Селихов приболел, ждём его возращения. Надеемся, завтра сможет приступить к тренировкам. У Бальде идёт процесс оформления документов. Как только мне скажут, что всё готово, будем его включать.Он уже провёл несколько тренировок, но пока индивидуально», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В сегодняшнем матче Кубка России ворота красно-белых защищал Александр Максименко. Голкипер не пропустил ни одного мяча в этой игре. В первом тайме голов забито не было. Нападающий москвичей Александр Соболев на 19-й минуте не реализовал пенальти — вратарь «Крыльев» Богдан Овсянников отбил мяч. Однако уже спустя 25 секунд после старта второй половины игры единственный мяч во встрече забил 18-летний дебютант основной команды «Спартака» Павел Мелёшин.