Литвинов: посмотрел нарезки с Кейта, вроде человек обладает нужными качествами

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после матча группового этапа Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:0) высказался о переходе сенегальского нападающего Кейта Бальде в стан красно-белых.

«С Кейтой познакомились. Нарезки посмотрел, вроде человек обладает нужными качествами. Думаю, поможет нам. Самое главное, что он нацелен на голы, трофеи. Второй подряд? Всё в наших силах», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В прошлом сезоне Бальде выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также в течение своей карьеры Бальде играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», а ещё за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».