Абаскаль сообщил, почему Умяров вышел с капитанской повязкой на матч с «Крыльями» в Кубке

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал появление с капитанской повязкой полузащитника красно-белых Наиля Умярова в матче Кубка России с «Крыльями Советов».

«Что касается капитанской повязки, Наиль Умяров при голосовании перед началом сезона был очень близок, набрал много голосов.Сегодня на поле не было ни одного из капитанов, поэтому решили доверить эту повязку Умярову.



Решил доверить время Игнатову в виде воспитательной меры. Когда у тебя что-то не получается, надо дать игроку почувствовать свои силы и уверенность.



За молодёжной командой мы пристально следим. Есть много молодых футболистов, которые прогрессируют от матча к матчу. Просматриваем молодых игроков на тренировках. Может быть опасно дать шанс футболисту, когда он к этому не готов. Потом человек возвращается и не появляется. Это очень сложный процесс», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.