Кечинов — о победе «Спартака»: порадовало, что решающий гол забил воспитанник Мелёшин

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру красно-белых в матче группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов» (1:0).

«Мы видели, что «Спартак» вышел не в самом оптимальном составом: играли те, кто получает мало практики. Как раз из-за этого победа получилась не такая яркая. По ходу матча у меня было никаких сомнений, что красно-белые обыграют «Крылья Советов», пусть даже не так зрелищно, как в последних играх.



Очень порадовало, что сегодня решающий гол забил воспитанник спартаковской академии Павел Мелёшин, сын моего товарища и одноклубника Алексея Мелёшина. Радует, что свои воспитанники начинают играть в основном составе «Спартака», при этом забивают решающие голы в Кубке России. Если всё так будет продолжаться и спартаковским воспитанникам будут доверять — это будет прекрасно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.