Николас Маричал обратился к болельщикам «Динамо»

Защитник Николас Маричал записал видеообращение к болельщикам «Динамо» после перехода в российский клуб.



«Привет болельщикам «Динамо»! Я пришёл в этот клуб с большим желанием играть. Увидимся с вами в субботу на матче с «Уралом». Я буду вас ждать. Вперёд, «Динамо»!» — сказал Маричал в видеообращении, опубликованном пресс-службой московского клуба.



Уругвайский защитник подписал контракт с бело-голубыми до конца сезона-2026/2027. В «Динамо» Маричал будет выступать под номером 18. За полтора года в основной команде «Насьоналя» он провёл 65 матчей и помог ей выиграть чемпионат и Суперкубок Уругвая.

«Динамо» в семи матчах набрало 13 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.