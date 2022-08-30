Бувач: Маричал — качественное усиление для «Динамо»
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал переход защитника Николаса Маричала в московский клуб.
«Николас – молодой футболист с опытом игры в уругвайской лиге и Кубке Либертадорес. У него большой потенциал. Мы уверены, что для нас это качественное усиление», — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».
Напомним, контракт Маричала с «Динамо» рассчитан до конца сезона-2026/2027. В «Динамо» Николас будет выступать под номером 18. За полтора года в основной команде «Насьоналя» он провёл 65 матчей и помог ей выиграть чемпионат и Суперкубок Уругвая.
«Динамо» в семи матчах набрало 13 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
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