Бувач: Маричал — качественное усиление для «Динамо»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал переход защитника Николаса Маричала в московский клуб.



«Николас – молодой футболист с опытом игры в уругвайской лиге и Кубке Либертадорес. У него большой потенциал. Мы уверены, что для нас это качественное усиление», — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».



Напомним, контракт Маричала с «Динамо» рассчитан до конца сезона-2026/2027. В «Динамо» Николас будет выступать под номером 18. За полтора года в основной команде «Насьоналя» он провёл 65 матчей и помог ей выиграть чемпионат и Суперкубок Уругвая.



«Динамо» в семи матчах набрало 13 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Новость по теме Николас Маричал обратился к болельщикам «Динамо»