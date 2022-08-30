«ПСЖ» пополнит игрок «Валенсии» Солер
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Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер переходит в «ПСЖ». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, сумма трансфера составит € 18 млн + € 3 млн в качестве бонусов. Стороны подпишут контракт до лета 2027 года. Солер всю свою карьеру провёл в «Валенсии». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 50 млн.
В прошлом сезоне испанец в 38 матчах с участием «Валенсии» забил 12 голов и сделал пять голевых передач. В этом сезоне на его счету один гол в трёх матчах Ла Лиги. Ранее сообщалось, что французский «ПСЖ» договорился о подписании атакующего полузащитника Фабиана Руиса из «Наполи». Парижане заплатят за испанского игрока около € 22–23 млн.
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