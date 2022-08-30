«Брентфорд» спас ничью в концовке матча с «Кристал Пэлас»

Сегодня, 30 августа, в матче 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Кристал Пэлас» принимал «Брентфорд». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась ничьей — 1:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.



Гол «Кристал Пэлас» на 59-й минуте ударом из-за штрафной забил ивуарийский нападающий «орлов» Уилфрид Заха, ассистировал ему малийский хавбек Шейк Дукур. «Брентфорду» удалось отыграться только на 88-й минуте: отличился вышедший на замену полузащитник Йоан Висса, он замкнул кросс в исполнении своего одноклубника Витали Янельта.

Таким образом, после пяти туров у «орлов» пять очков, у «пчёл» — шесть. В следующем матче «Кристал Пэлас» сыграет с «Ньюкаслом», а «Брентфорд» — с «Лидс Юнайтед».