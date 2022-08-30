«Брентфорд» спас ничью в концовке матча с «Кристал Пэлас»

Сегодня, 30 августа, в матче 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Кристал Пэлас» принимал «Брентфорд». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась ничьей — 1:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.
Гол «Кристал Пэлас» на 59-й минуте ударом из-за штрафной забил ивуарийский нападающий «орлов» Уилфрид Заха, ассистировал ему малийский хавбек Шейк Дукур. «Брентфорду» удалось отыграться только на 88-й минуте: отличился вышедший на замену полузащитник Йоан Висса, он замкнул кросс в исполнении своего одноклубника Витали Янельта.
Таким образом, после пяти туров у «орлов» пять очков, у «пчёл» — шесть. В следующем матче «Кристал Пэлас» сыграет с «Ньюкаслом», а «Брентфорд» — с «Лидс Юнайтед».
- 30 августа 2022
-
23:47
-
23:44
-
23:40
-
23:28
-
23:28
-
23:27
-
23:25
-
23:14
-
22:51
-
22:43
-
22:28
-
22:19
-
22:17
-
22:08
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:46
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:37
-
21:34
-
21:30
-
21:27
-
21:27
-
21:27
-
21:20
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:08